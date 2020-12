Açores/Eleições

O líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, e o deputado João Gonçalves Pereira defenderam no Conselho Nacional do partido que o resultado eleitoral nos Açores não foi uma vitória para o partido, apesar de o parecer.

"Os Açores são um resultado com sabor a vitória mas não são forçosamente uma indicação de vitória para o CDS", afirmou o líder parlamentar, apontando que "quem está preocupado, está preocupado para querer melhor, não é para querer pior".

Ainda assim, Telmo Correia disse ter ficado "contente" com a solução de Governo alcançada nos Açores (onde o CDS elegeu três deputados), que junta PSD, CDS e PPM e o apoio parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal.