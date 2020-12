Covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram nas últimas 24 horas os 16 milhões de casos de covid-19 desde o ínicio da pandemia, de longe o valor mais alto no mundo, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Índia, com 9,8 milhões de infeções, e Brasil, com 6,8 milhões, são os países que se seguem, sendo também os únicos, a par dos Estados Unidos, a contabilizar mais de 3 milhões de contágios desde o início da pandemia. Em quarto lugar surge a Rússia, com 2,6 milhões de casos confirmados.

De acordo com os números contabilizados pela Universidade Johns Hopkins, desde o início da pandemia o país registou ainda 297.789 mortes, com um recorde de 3.309 óbitos na sexta-feira.