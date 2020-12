Actualidade

O deputado João Almeida fez hoje um balanço negativo da atuação da direção liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, considerando que não tem corrido "nada bem", e assinalou que não se vê representado nesta liderança.

"Esta não é a minha liderança e este não é o meu caminho, não só porque não tenha sido o que apresentei, mas porque sinceramente não acredito", afirmou João Almeida numa intervenção no Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre congressos.

O deputado, que disputou a liderança do CDS no congresso de janeiro, afirmou que foi o derrotado na reunião magna, mas respeita a escolha dos democratas-cristãos, pelo que garantiu que não fará "nada para que as coisas corram mal" e "tudo para ajudar".