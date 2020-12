Presidenciais

A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, considera "lamentável" que num país com uma maioria de centro-esquerda esta "não se faça representar" nas eleições para Belém, acusando o PS de se ter demitido desse combate.

"Seria lamentável que um país que tem ainda uma maioria - e espero que ainda por mais tempo - de centro-esquerda na Assembleia da República, [esta] não se faça representar devidamente nas eleições presidenciais", afirma, em entrevista à agência Lusa, a recandidata apoiada pelo BE às eleições de 24 de janeiro.

"O Partido Socialista demitiu-se de fazer este combate do ponto de vista formal", declara a eurodeputada, para quem no momento atual não se vislumbra, no campo da esquerda, nenhuma candidatura "que seja capaz de reunir um consenso tão alargado que se justifique a ausência das outras candidaturas".