OE2021

A candidata presidencial Marisa Matias considera que o voto contra do BE no orçamento era o que "tinha de ser feito", mas recusa um corte de relações com o PS, apontando à continuidade de diálogo entre os partidos.

Em entrevista à agência Lusa, a recandidata apoiada pelo BE às eleições presidenciais de 24 de janeiro foi questionada sobre o voto contra do partido no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e os efeitos que antecipa nos seus resultados eleitorais, numa altura em que as sondagens indicam uma queda do partido.