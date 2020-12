Venezuela

O comité organizador da consulta popular promovida pelo líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, em rejeição às eleições legislativas, disse que mais de 6,4 milhões de pessoas participaram na iniciativa, representando 31,22 % dos eleitores do país.

Segundo o coordenador nacional do comité organizador, Enrique Colmenares Finol, no total participaram na consulta 6.466.791 pessoas, das quais 3.209.714 presencialmente na Venezuela e 844.723 fora do país,

Além disso, 2.412.354 pessoas votaram pela internet, através de duas aplicações, Telegrama e Voatz, disponíveis desde segunda-feira.