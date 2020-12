Actualidade

A polícia indonésia deteve o controverso clérigo muçulmano Rizieq Shihab em Jacarta, acusado de violar regras sanitárias contra a pandemia durante um evento religioso em novembro, dias depois de ter regressado ao país, após três anos exilado.

O responsável de relações públicas da Polícia Nacional da Indonésia, Argo Yowono, disse no sábado que o clérigo, interrogado durante 14 horas, ficaria detido pelo menos até 31 de dezembro, "para o impedir de fugir, para evitar a manipulação de provas e para facilitar o processo de investigação".

Desde que regressou a Jacarta do exílio na Arábia Saudita, em 10 de novembro, o clérigo foi acusado de violar as regras sanitárias durante um evento religioso com grande participação e no casamento da filha.