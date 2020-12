Actualidade

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) disse hoje que um dos objetivos nos seis meses de mandato que lhe restam é o de "estreitar" as relações da organização com a União Europeia.

"O que queria nestes últimos seis meses é aproveitar a presidência portuguesa [do Conselho] da União Europeia para poder vir a estreitar as relações da UE com a CPLP", afirmou o embaixador Francisco Ribeiro Telles em entrevista à Lusa, dois anos após ter tomado posse no cargo, a 15 de dezembro de 2018.

Segundo Ribeiro Telles, "existe a vontade da União Europeia, existe a vontade da CPLP [de estreitarem relações].