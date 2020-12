Actualidade

Agentes culturais da região Centro criticam as assimetrias na atribuição de apoios por parte da Direção-Geral das Artes (DGArtes) e consideram que deveriam ser criados mecanismos para tornar a distribuição dos recursos mais equilibrada pelo território nacional.

O último programa de apoio a projetos nas áreas de criação e edição da DGArtes revela que a maioria das candidaturas aprovadas (mais de 70%) são da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e que apenas cerca de 4% dos apoios aprovados vão para a região Centro.

Mesmo considerando que a AML registou um número muito superior de candidaturas elegíveis a este programa, a taxa de aprovação dos projetos foi muito superior (um em cada três projetos de Lisboa foram aprovados), em comparação com os do Norte (um em cada quatro) ou as do Centro (um em cada dez), de acordo com cálculos feitos pela agência Lusa.