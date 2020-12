Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, manifestou hoje em nome do Governo o seu "profundo pesar" pela morte do agente do Comando Distrital de Évora da PSP, vítima de atropelamento após uma intervenção policial.

"Em nome do Governo, manifesto profundo pesar pela morte" do agente, de 45 anos, "vítima de atropelamento após uma intervenção policial", pode ler-se na nota enviada hoje à agência Lusa pelo gabinete do ministro da Administração Interna (MAI).

Qualificando tratar-se de um "momento trágico", Eduardo Cabrita endereçou "as mais sentidas condolências aos familiares, amigos e a todos os polícias da Polícia de Segurança Pública que diariamente cumprem de forma abnegada a sua missão".