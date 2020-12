Actualidade

Centenas de estudantes nigerianos estão desaparecidos depois de homens armados terem atacado uma escola secundária no Estado de Katsina, no noroeste do país, confirmou hoje a polícia.

A Escola Secundária de Ciências do Governo em Kankara foi atacada na sexta-feira à noite por um grupo de homens que dispararam com armas "AK-47", afirmou o porta-voz da polícia de Katsina, Gambo Isah, em comunicado.

A polícia envolveu-se em confrontos com os atacantes "num duelo de armas que deu [a alguns] alunos a oportunidade de escalar a cerca da escola e correr em busca de segurança", acrescentou Isah.