SEF/Ihor

O secretário-geral do PCP defendeu hoje a necessidade de uma reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras por causa da morte de um cidadão ucraniano às mãos de inspetores, mas recomendou que não se faça "de cabeça quente".

Em conferência de imprensa após uma reunião do Comité Central do partido, Jerónimo de Sousa considerou que deve haver "uma reconsideração em relação em relação ao funcionamento desse serviço" mas salientou que é preciso "não envolver todos os funcionários do SEF como se tivessem cometido crimes, porque isso não é verdade".

"Agir com a cabeça quente muitas vezes não ajuda a resolver o problema", afirmou, ressalvando que é precisa uma reestruturação do SEF, a apuração de responsabilidades e um "virar de página" no que toca ao acompanhamento e fiscalização da sua atividade".