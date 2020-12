Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, vai promover 'poupanças' no jogo com o Vilafranquense, da Taça de Portugal de futebol, desde logo com a saída dos convocados dos titulares Vlachodimos e Vertonghen.

No sábado, Jesus tinha admitido a possibilidade de rodar alguns jogadores e não fatigar alguns que têm mais jogos, no sentido de evitar lesões. "Essa é a minha preocupação e não o facto de, pelo nome da equipa, achar que é mais fácil ou difícil", disse.

A convocatória para o jogo de hoje, em relação à efetuada para a Liga Europa, foi desde logo reduzida a 18 jogadores, com as saídas de Vlachodimos e Vertonghen, mas também de Ferro, Cervi, Diogo Gonçalves, Chiquinho e Weigl.