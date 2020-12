Actualidade

O Papa Francisco concedeu a Coroação Pontifícia da imagem de Nossa Senhora da Soledade, venerada na Basílica de Mafra, foi hoje anunciado.

Esta é a terceira imagem em Portugal coroada canonicamente "em nome e com a autoridade do Sumo Pontífice", tendo sido as duas anteriores as de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, em 12 de junho de 1904, pelo núncio apostólico, monsenhor José Macchi, delegado especial do Papa Pio X, e a de Nossa Senhora de Fátima, em 13 de maio de 1946, pelo cardeal Masella, legado pontifício.

A coroação "trata-se do reconhecimento, por parte da Santa Sé, da devoção à Santíssima Virgem presente na veneranda imagem da Soledade da Basílica de Mafra, com o propósito de estender a todo o orbe católico a importância deste título mariano e o seu culto, fortalecendo assim a piedade cristã nas suas mais diversas expressões", explica em comunicado a Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra (RVISS), que tem a imagem sob sua custódia.