Covid-19

A Itália registou 484 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 64.520 o número total de vítimas, no fim-de-semana em que se tornou o país europeu com mais óbitos na pandemia.

A Itália é o quinto país do mundo (depois de EUA, Brasil, Índia e México) e o primeiro em termos europeus em número de mortes com covid-19, superando o Reino Unido, que nas últimas 24 horas registou mais 144 mortes, para um total de 64.170.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde italiano, a Itália registou mais 17.938 infeções, elevando o total de casos para 1.834.712, desde o início da pandemia no país, em final de fevereiro.