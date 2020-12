Actualidade

Pelo menos 27 pessoas foram mortas durante a noite de sábado num ataque do grupo 'jihadista' Boko Haram na região de Diffa, no sudeste do Níger, perto da Nigéria, disseram hoje as autoridades locais.

"Há oficialmente 27 mortos, alguns feridos e vários desaparecidos neste atentado que é obra do Boko Haram", disse um funcionário de Toumour, onde se realizou o ataque, no dia em que decorrem eleições municipais e regionais no Níger.

"Algumas vítimas foram mortas ou feridas a balas, outras foram carbonizadas dentro das cabanas, ficando totalmente consumidas pelas chamas de um grande incêndio provocado pelos agressores", disse a mesma fonte, que referiu ainda que entre 800 e 1.000 casas foram incendiadas, assim como o mercado central e diversos veículos.