Actualidade

(CORREÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO) Lisboa, 13 dez 2020 (Lusa) - O Benfica goleou hoje o Vilafranquense por 5-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, apurando-se para os oitavos de final da prova.

Frente a uma equipa da II Liga, os 'encarnados' não sentiram dificuldades para seguir em frente, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 4-0, com golos de Gonçalo Ramos (11 minutos), Pizzi (13) e Seferovic (15 e 42). Pedrinho, aos 57, fechou a goleada. (CORRIGE DIVISÃO DO VILAFRANQUENSE, QUE É DA II LIGA E NÃO DO CAMPEONATO DE PORTUGAL).

O Benfica, finalista da última edição, juntou-se nos oitavos de final aos já apurados FC Porto (I Liga), detentor do troféu, Sporting (I), Rio Ave (I), Moreirense (I), Santa Clara (I), Académico de Viseu (II), Estoril Praia (II) e Fafe (CP).