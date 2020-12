Covid-19

O México contou 249 mortes causadas pela covid-19 e 8.608 casos da doença nas últimas 24 horas, disseram no domingo as autoridades de saúde.

O país registou 113.953 mortos e 1.250.044 de contágios desde o início da pandemia, em fevereiro passado.

Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país com o maior número de mortos e o 12.º com mais infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.