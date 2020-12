Actualidade

A corrida à liderança do Partido Comunista do Vietname (PCV) começou hoje oficialmente, com a reunião plenária do comité central, que vai eleger esta semana os membros para os próximos cinco anos.

A reunião do órgão máximo do partido, que governa o Vietname desde 1975, vai também servir para escolher os membros do Politburo, um grupo de quadros cuja nomeação será ratificada durante o 13.º Congresso, previsto em janeiro.

Deste Politburo vai sair, durante o congresso, o sucessor de Nguyen Phu Trong, um dos políticos mais poderosos na história do país.