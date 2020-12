Actualidade

O projeto de restauração do Parque da Gorongosa e o programa da ONU para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) assinaram um memorando para que as populações em redor da reserva natural tenham construções mais resilientes, anunciaram.

"O memorando visa proporcionar um quadro de cooperação no qual a UN-Habitat e projeto de restauração deverão cooperar para prestar apoio técnico ao governo local e às comunidades que vivem em torno do Parque Nacional da Gorongosa", de acordo com um comunicado conjunto.

Além de habitações mais resilientes, pretende-se promover "o desenvolvimento urbano sustentável e um crescimento territorial equilibrado para que a conservação da biodiversidade do parque seja garantida".