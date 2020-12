Actualidade

O governo britânico anunciou hoje que iniciará negociações com a gigante francesa de energia EDF para a construção de uma nova central nuclear Sizewell C em Suffolk, no lado leste da Inglaterra.

As autoridades públicas não excluem a participação no financiamento para permitir que a central veja a luz do dia, de acordo com um comunicado que divulga várias medidas para tornar a economia britânica mais verde.

O projeto Sizewell C está avaliado em 20 bilhões de libras (13,2 biliões de euros), de acordo com a imprensa britânica.