Brexit

O negociador-chefe da União Europeia (UE) para um acordo comercial pós-'Brexit' com o Reino Unido, Michel Barnier, afirmou hoje que os dois parceiros têm a responsabilidade de "dar às negociações todas as hipóteses de sucesso".

"Temos a responsabilidade de dar às negociações todas as hipóteses de sucesso", escreveu Michel Barnier na rede social Twitter.

O 'tweet' foi publicado após Michel Barnier se ter reunido com os 27 embaixadores dos Estados-membros e com eurodeputados para clarificar os parceiros europeus acerca do estado das negociações com o Reino Unido.