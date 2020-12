Covid-19

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, pediu hoje ao país para aceitar as novas restrições à vida pública e à atividade económica para conter a pandemia, já que as medidas adotadas em novembro "não foram suficientes".

Num apelo à nação, Steinmeier instou a sociedade a agir "de acordo" com as regras para conter a disseminação do coronavírus, um dia depois de o Governo central e os 16 Estados federados terem concordado com um "confinamento rígido" a partir de quarta-feira.

"Os nossos esforços até agora não foram suficientes. Temos de agir em conformidade. Isto aplica-se à classe política de todos os níveis administrativos, mas também ao nível pessoal. Todos devem perguntar-se o que mais podem fazer para se proteger a si e aos outros, especialmente os mais vulneráveis", defendeu.