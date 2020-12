Actualidade

Um fórum económico Europa-Irão que devia iniciar-se hoje foi adiado pelos organizadores após o anúncio do boicote por várias personalidades europeias, em protesto contra a execução no fim de semana do opositor iraniano Ruhollah Zam.

A iniciativa deveria durar três dias e estavam previstas as intervenções do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif.

Ruhollah Zam, qualificado de "jornalista e dissidente" pela organização Amnistia Internacional, foi enforcado no sábado de manhã no Irão, após ter sido considerado culpado de incentivar (através do canal Amadnews, que dirigia, na plataforma de mensagens Telegram) a contestação de 2017-2018 no Irão, durante a qual foram mortas pelo menos 25 pessoas.