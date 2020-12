Actualidade

O número de prédios licenciados atingiu 5,9 mil no terceiro trimestre, mais 2,8% do que no mesmo período de 2019 e contra um recuo de 13,8% no segundo trimestre, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Num comunicado, o INE refere também que os edifícios licenciados em construções novas cresceram 5,0% enquanto o licenciamento para reabilitação diminuiu 3,9%, contra -9,9% e -24,8%, respetivamente, no segundo trimestre de 2020.

Os edifícios concluídos aumentaram para 3,7 mil no terceiro trimestre, mais 1,5% que no mesmo período de 2019 (contra -2,8% no segundo trimestre de 2020).