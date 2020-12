Covid-19

A chefe da diplomacia da África do Sul alertou hoje para o cancelamento de voos internacionais a curto prazo face à segunda vaga da pandemia de covid-19, que causou 8.000 infeções no país em 24 horas.

"Os países do hemisfério norte estão a enfrentar uma segunda onda da pandemia e os sul-africanos devem ser cautelosos ao viajar para esses países, pois podem ficar afetados ou até mesmo retidos no exterior, dependendo das restrições nos respetivos países e com a probabilidade de voos internacionais serem cancelados a curto prazo", disse em comunicado a ministra das Relações Internacionais e Cooperação, Naledi Pandor, após um encontro com jornalistas em Pretória.

A governante sul-africana disse que a União Africana (UA), presidida pela África do Sul, "também desenvolveu uma estratégia de vacinação para o continente e estabeleceu uma 'Task Team' de Aquisição de Vacinas, para garantir que as vacinas de covid-19 estejam disponíveis para os africanos".