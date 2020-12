Actualidade

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) afirmou hoje que as autoridades do Sudão do Sul falharam ao não investigar os "chocantes abusos" pelos serviços de informações do país, incluindo detenções arbitrárias ou execuções extrajudiciais.

No relatório "'Por Que Crime Paguei Eu?' Abusos dos Serviços de Segurança Nacional do Sudão do Sul [NSS]", hoje divulgado, a HRW critica os padrões de abuso por esta entidade sul-sudanesa entre 2014 e 2020.

No documento a organização não-governamental (ONG) diz que identificou "obstáculos à justiça" sobre estes abusos, incluindo "a negação dos devidos processos para os detidos, a falta de uma supervisão judicial ou legislativa significativa da agência, a imunidade legal dos agentes e a falta de vontade política para abordar estas práticas generalizadas".