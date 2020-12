Actualidade

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem de cerca de 60 anos encontrado em Gandarela, Celorico de Basto, no distrito de Braga, com indícios de lesão grave cranioencefálica, confirmou hoje fonte daquela polícia.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse hoje à Lusa que o alerta para o caso da Gandarela, no concelho de Celorico de Basto, envolvendo uma pessoa encontrada com trauma grave, por razão desconhecida, foi dado pelas 21:45 de domingo.

Acrescentou que os primeiros meios de socorro a chegar ao local, da Cruz Vermelha local, encontraram-no já em paragem cardiorrespiratória.