O Sporting de Braga vai defrontar os italianos do Roma nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio realizado hoje na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O clube português, finalista da segunda prova europeia de clubes em 2011, terá pela frente a equipa treinada pelo português Paulo Fonseca.

Por ter terminado no segundo lugar do Grupo G, atrás do Leicester, o conjunto treinado por Carlos Carvalhal vai disputar a primeira mão em casa, em 18 de fevereiro, e a segunda na capital italiana, em 25 de fevereiro.