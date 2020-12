Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referiu hoje que "há movimento" nas negociações para um acordo comercial pós-'Brexit' com o Reino Unido, o que qualificou de "bom", mas admitiu que faltam acertar "pontos cruciais".

Interrogada, durante um evento de celebração do 60.º aniversário da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), sobre se havia hipóteses credíveis para um entendimento com o Reino Unido a três semanas do fim do período de transição, Von der Leyen frisou que "há movimento, o que é bom".

"Estamos mesmo na reta final [das negociações], mas é uma reta essencial. Queremos condições de concorrência justa, não apenas no início, mas também ao longo do tempo", frisou Von der Leyen.