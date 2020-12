Moçambique/Ataques

A chefe da diplomacia sul-africana, Naledi Pandor, apelou hoje às autoridades moçambicanas a resolverem as 'causas' da violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, que já causou mais de 2.000 mortos e 560 mil deslocados.

"Silenciar as armas nessas situações requer lidar com as raízes do conflito, que invariavelmente incluem défices de governação, abusos de direitos humanos e contestação de recursos", afirmou, em comunicado, a ministra das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, após um encontro com jornalistas em Pretória.

A governante sul-africana, que falava sobre as relações diplomáticas de Pretória na região e no mundo nos últimos 12 meses, adiantou que a recente cimeira da União Africana (UA), presidida pela África do Sul, "decidiu que o papel dos interesses estrangeiros nos conflitos necessita de maior atenção".