Actualidade

O grupo 'jihadista' nigeriano Boko Haram reivindicou a autoria do ataque sangrento na região de Diffa, no sudeste do Níger, perto da Nigéria, que causou pelo menos 27 mortos no fim de semana.

"Nós, os combatentes da Jama'actu Ahlissunnah lid Da'awati Wal Jihad, sob o comando de Abubakar Shekau, estamos a informar o mundo que somos responsáveis pelo ataque à cidade de Diffa, na República do Níger", disse um 'jihadista' com o rosto coberto por um turbante camuflado, num vídeo de propaganda enviado no domingo à noite.

"É para vos avisar que à medida que as festividades dos infiéis se aproximam, não haverá paz", anunciou ele, quando faltam 10 dias para as celebrações do Natal cristão, que são frequentemente mortíferas no nordeste da Nigéria, o bastião do grupo.