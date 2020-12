Brexit

Os britânicos residentes em Portugal podem, a partir de hoje, pedir online para trocar o seu atual documento de residência já que deixam de estar abrangidos pelas regras da União Europeia a 01 de janeiro.

A necessidade de trocar o atual documento por um estatuto de residente ao abrigo do Acordo de Saída faz parte de uma campanha lançada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e pela Embaixada do Reino Unido em Lisboa, cuja segunda fase começa hoje, e visa proteger os direitos após o fim do período de transição.

De acordo com a explicação hoje divulgada pela embaixada britânica, a troca do atual documento de residência (certificado de registo de cidadão da UE emitido pela Câmara Municipal ou certificado de residência permanente de cidadão da UE emitido pelo SEF) será realizada através do novo Portal Brexit (brexit.sef.pt).