Actualidade

A Rússia apoia a normalização das relações entre Israel e os países árabes, mas considera que tal não deve fazer esquecer a resolução do conflito israelo-palestiniano, disse hoje o chefe da diplomacia russa.

"A normalização das relações entre Israel e os países árabes avança e claro que é algo positivo, pois elimina as contradições de outrora e estabelece canais de comunicação civilizados com base em métodos legais", indicou Serguei Lavrov numa conferência de imprensa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que falava após uma reunião com o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, sublinhou, no entanto, que tal processo "não deve deixar para trás ou levar ao esquecimento do problema palestiniano".