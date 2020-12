Actualidade

Cerca de 30 pessoas, a maioria mulheres, concentraram-se hoje no Rossio de São Brás, em Évora, para homenagear o agente da PSP atropelado mortalmente e que "deu a vida" para defender uma vítima de violência doméstica.

"Estamos aqui para prestar a nossa homenagem ao agente que foi ontem assassinado e, por outro lado, porque é muito importante haver uma sensibilização para uma maior defesa das vítimas de violência doméstica", disse a promotora da iniciativa, Ana Beatriz Cardoso.

A homenagem, iniciada pouco depois das 13:00, na zona onde o agente da PSP foi atropelado no sábado à noite, acabando por morrer no hospital já no domingo, durou pouco mais de meia hora e foi organizada pela Associação "Ser Mulher", de Évora, juntando sobretudo mulheres, mas também alguns homens.