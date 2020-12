Covid-19

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas considera que a Suíça não tem motivos para incluir Portugal numa lista vermelha, que a partir de hoje obriga a quarentena no regresso, e garante que está a tentar alterar a situação.

"Esta decisão foi tomada numa altura em que Portugal estava no pico da segunda vaga. Já não se justifica, porque nós temos menos novos casos por 100.000 habitantes do que tem a Suíça e o critério da Suíça é pôr na lista vermelha os países com mais casos do que a Suíça por 100.000 habitantes", afirmou Berta Nunes.

Em declarações à agência Lusa, a governante revelou que recebeu várias queixas de portugueses que não aceitam a medida, alguns dos quais já subscreveram uma petição para Portugal sair dessa lista vermelha, a qual reunia hoje 11.878 assinaturas.