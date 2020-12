Actualidade

Jesualdo Ferreira vai substituir Vasco Seabra no comando técnico do Boavista até ao final da próxima temporada, 14 anos após uma passagem fugaz pelo Bessa, mas sem estreia oficial, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

"A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o professor Jesualdo Ferreira para assumir o comando técnico da equipa principal, assinando um contrato válido até junho de 2022", informa, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Vasco Seabra rescindiu na terça-feira e deixou o comando interino a cargo do adjunto Jorge Couto e do treinador da equipa de sub-23, Daniel Rosendo, dupla que orientou a derrota frente ao Estoril Praia (2-1), no sábado, na quarta ronda da Taça de Portugal.