Actualidade

Os apoios do Estado à banca ascenderam a 20,8 mil milhões de euros entre 2008 e 2019 em termos líquidos, representando uma média de 1,73 mil milhões de euros por ano, avançou hoje o Tribunal de Contas (TdC).

"Desde 2008, as despesas líquidas com as intervenções públicas no sistema financeiro ascenderam a 20,8 mil ME [milhões de euros]", pode ler-se no parecer do TdC à Conta Geral do Estado de 2019.

Segundo o documento, este valor representa "uma média de 1.730 milhões de euros por ano".