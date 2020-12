Actualidade

O antigo deputado e delegado provincial da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) em Manica Sofrimento Matequenha foi raptado na sua residência no início da noite de domingo, denunciou hoje a família, mas a Polícia desconhece o incidente.

Um grupo armado e vestido com fardas policiais invadiu a casa da vítima, ao cair do sol, no bairro Nhamaonha, um subúrbio de Chimoio, Manica, no centro de Moçambique, tendo levado-o numa viatura de cor preta e com vidros fumados, contou à Lusa Lurdes Inácio, mulher do político.

"Começaram por bater o portão e de repente vi polícias armados com AKM a saltar o muro para o quintal, e o meu marido estava na varanda, quando deram ordem para irem juntos e vedaram seus olhos com um pano, voltaram a saltar o muro e o lançaram no carro", explicou Lurdes Inácio, que suspeita que o caso possa motivações políticas.