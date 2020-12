Covid-19

Há menos 10 concelhos com uma taxa de incidência de casos do novo coronavírus acumulados nos últimos 14 dias superior a 960 por 100 mil habitantes, passando para 25, segundo os dados hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados sobre taxa de incidência de casos acumulados entre 25 de novembro e 08 de dezembro indicam que há menos 10 concelhos em que o número de casos registados foram inferiores a 960 por 100 mil habitantes.

No boletim anterior, com dados referentes à distribuição de casos de infeção, para o período entre 19 de novembro e 02 de dezembro, Portugal tinha 35 concelhos com mais de 960 infeções por 100 mil habitantes.