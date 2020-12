Actualidade

O artista japonês Michikazu Matsune estreia-se em Portugal com "All Together", um espetáculo que conecta o ausente com o presente, em cena no Teatro D. Maria, em Lisboa, nos dias 17 e 18 de dezembro.

"Uma das alegrias raras deste ano é que Michikazu Matsune irá apresentar um dos seus mais belos espetáculos, 'All Together'", na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II [TNDM]", escreveu o diretor artístico desta sala, Tiago Rodrigues, na sua página de Facebook.

Tiago Rodrigues deixou mesmo um alerta por causa dos "pouquíssimos lugares" que sobram, fruto das lotações reduzidas das salas de espetáculos, por causa das medidas sanitárias de resposta à pandemia, e sublinha que Michikazu Matsune é "um artista singular que se apresenta pela primeira vez em Portugal".