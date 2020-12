Actualidade

A evolução das receitas e despesas consolidadas da Administração Central e Segurança Social gerou um saldo negativo de 1.007 milhões de euros em 2019, agravando-se este em 2,4 mil milhões com Novo Banco e BPN.

No parecer à Conta Geral do Estado (CGE) de 2019, o Tribunal de Contas (TdC) diz que as receitas consolidadas da Administração Central e da Segurança Social cresceram 4,3% face a 2018, superando os 81 mil milhões de euros, enquanto as despesas atingiram cerca de 82 mil milhões de euros (mais 2,1%), gerando um saldo de -1.007 milhões de euros.

Aquele valor traduz uma redução de 1.658 milhões de euros face ao saldo registado em 2018 e ascenderia a 3,4 mil milhões de euros tendo em conta os pagamentos do Fundo de Resolução ao Novo Banco e a amortização de empréstimos relativos à privatização o BPN.