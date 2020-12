Covid-19

O surf na Nazaré voltou hoje a ser permitido, mas apenas nos dias de semana e até às 13:00, determina um despacho da Capitania do Porto da Nazaré que revoga a interdição que vigorava desde o início de novembro.

O despacho do capitão do Porto, Zeferino Henriques, refere que, por determinação do delegado de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Norte, passa a ser permitida a prática de 'free surf' e 'tow-in surfing' (em que um surfista é rebocado para a onda por uma mota de água) na praia do Norte, "apenas nos dias úteis, no período compreendido entre o nascer do sol e as 13:00".

O despacho revoga a interdição que vigorava desde o dia 4 de novembro, com base num parecer negativo das autoridades de saúde, alegando perigo para a saúde pública no âmbito da pandemia de covid-19, devido ao elevado número de espetadores que afluíram à praia do Norte no dia 29 de outubro, data em que se registaram ondas gigantes.