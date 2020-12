Covid-19

As exportações de bens e serviços deverão crescer 9,2% para o ano e as importações aumentar 8,8%, recuperando das quedas de 20,1% e 14,4% deste ano, respetivamente, segundo as estimativas do Banco de Portugal (BdP).

No Boletim Económico da instituição, hoje divulgado, o BdP adianta que "as exportações de bens e serviços reduzem-se 20,1% em 2020 e recuperam ao longo do restante horizonte, com crescimentos de 9,2% em 2021, 12,9% em 2022 e 6,7% em 2023".

O BdP garante que "o nível pré-crise será alcançado no início de 2023", o que reflete "a recuperação mais gradual do turismo e dos serviços relacionados", detalhando que "as exportações de turismo representavam 8,6% do PIB [Produto Interno Bruto] em 2019, o quarto valor mais elevado na área do euro".