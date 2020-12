Actualidade

A dívida bruta da Segurança Social caiu 1,6% no ano passado face ao anterior, para 12.487 milhões de euros, segundo o parecer do Tribunal de Contas (TdC) à Conta Geral do Estado de 2019 divulgado hoje.

Já a dívida líquida de provisões para cobrança duvidosa atingiu 4.490 milhões de euros, uma redução de 5,8% face a 2018, "em resultado de uma diminuição na dívida de curto prazo", lê-se no documento.

A maioria da dívida é de contribuintes, com um valor de 9.620 milhões de euros em termos brutos e de 3.879 em termos líquidos, sendo que 75% da dívida era superior a um ano e 80% estava em execução fiscal, na sua maior parte (70,7%), com uma antiguidade superior a cinco anos, sendo 18,3% respeitante a contribuintes com dívidas superiores a um milhão de euros.