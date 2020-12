Covid-19

A Itália registou 491 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando os 65.000 óbitos desde o início da crise sanitária, e ainda 12.025 novos casos, segundo anunciou hoje o Ministério da Saúde.

O balanço de vítimas mortais é de 65.011, o que mantém a Itália como o país europeu com mais mortes, seguida pelo Reino Unido (64.267), segundo os dados recolhidos pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

No total, 1.855.737 pessoas foram infetadas no país desde o início da pandemia, em meados de fevereiro, com 12.025 contágios nas últimas 24 horas.