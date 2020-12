Covid-19

Cerca de 83% das empresas consideram que os programas de apoio do Estado, para mitigar o impacto da pandemia, estão aquém do necessário, segundo um estudo da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), hoje divulgado.

"Na semana de 04 de dezembro, 83% das empresas considera que os programas de apoio estão aquém (ou muito aquém) do que necessitam", lê-se na análise da CIP, desenvolvida com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

A opinião dos empresários face aos apoios do executivo manteve-se "estável", após o agravamento registado no mês anterior.