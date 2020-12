Covid-19

A Área Dedicada a Doentes com suspeita de infeção Respiratória nos Serviços de Urgência (ADR-SU), no hospital de Santo André, em Leiria, deve entrar em funcionamento na próxima semana, disse hoje o presidente do conselho de administração.

Licínio de Carvalho anunciou hoje que a ADR-SU do hospital de Santo André, que pertence ao Centro Hospitalar de Leiria (CHL), "está em fase de conclusão".

Após a visita do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, ao hospital de Leiria, o presidente do conselho de Administração do CHL referiu que está previsto que "na próxima semana se possa iniciar o atendimento aos doentes nesta nova estrutura".