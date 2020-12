Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje esperar que o comportamento da economia portuguesa face a uma eventual terceira vaga da pandemia, após o Natal, seja melhor que o verificado nas anteriores.

"É expectável que se uma terceira vaga suceder, toda esta aprendizagem, e num contexto em que já há vacinação, se possa esperar um efeito muito mais contido na economia", disse hoje Mário Centeno aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico.

O BdP manteve hoje as previsões para a economia portuguesa em 2020, antecipando uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 8,1%, de acordo com o Boletim Económico hoje divulgado, e para 2021 espera um crescimento económico de 3,9%.