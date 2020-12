Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje, na apresentação do Boletim Económico da instituição, que a economia portuguesa deverá voltar em 2022 aos níveis de 2019, antes da pandemia de covid-19.

"Nós esperamos que, no cenário central, a atividade económica atinja os valores pré-pandemia ao longo do ano de 2022. No final de 2022 esses valores terão sido atingidos, de acordo com esta nossa projeção", disse Mário Centeno aos jornalistas na apresentação do Boletim Económico de dezembro do BdP.

O BdP manteve hoje as previsões para a economia portuguesa em 2020, antecipando uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 8,1%, de acordo com o Boletim Económico hoje divulgado, e para 2021 e 2022 espera um crescimento económico de 3,9% e 4,5%, respetivamente.